İzmir Bornova'da sürücüyle tartışan genç araca tekme attı, anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da sürücüyle tartışan genç araca tekme attı, anlar kameraya yansıdı

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İzmir Bornova\'da sürücüyle tartışan genç araca tekme attı, anlar kameraya yansıdı
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İzmir'in Bornova ilçesinde dün Stadyum Metro Kavşağı'nda sürücü ile yola çıkan üç genç arasında tartışma çıktı. İddiaya göre sürücünün uyarısıyla başlayan gerginlikte gençlerden biri araca tekme attı, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı ve sürücü uzaklaştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir araç sürücüsü ile yola çıkan gençler arasında yaşanan gerginlik kameraya yansıdı. Tartışma sırasında gençlerden birinin araca tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Bornova ilçesindeki Stadyum Metro Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araç sürücüsü, aniden önüne çıkan üç genci uyardı. Uyarının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Sürücüye tepki gösteren gençlerden biri, araca doğru yönelerek tekme attı. Olay anı, o esnada çevredeki başka bir araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken kişinin, gençlerin sürücüye küfrettiğini ileri sürdüğü olayda, sürücünün aracından inmediği görüldü. Yaşanan kısa süreli gerginlik, sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA
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