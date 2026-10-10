Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera oturacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Vedat Muriqi.

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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