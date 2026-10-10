Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı - Son Dakika
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Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı

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İspanya'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde başlayan protestolar nedeniyle tatil edildi. Rayo Vallecano taraftarlarının kulüp başkanı Martin Presa ve yönetime yönelik tepkileri sırasında sahaya yabancı maddeler atıldı. Hakem Jose Sanchez, iki kez durdurduğu mücadeleyi polis teşkilatının tavsiyesi üzerine kesin olarak tatil etti.

İspanya'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşmada beklenmedik olaylar yaşandı. Ev sahibi takımın taraftarları, kulüp başkanı Martin Presa ve yönetime yönelik protestolarını tribünlerde sürdürdü.

Tepkilerin büyümesi ve sahaya yabancı maddeler atılması üzerine karşılaşmanın hakemi Jose Sanchez, oyunu durdurarak iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi.

SAHAYA KAĞIT UÇAKLAR VE TOPLAR ATILDI

Protestolar sırasında tribünlerden sahaya kağıt uçaklar ve küçük toplar atıldı. Stadyum görevlileri, oyun alanındaki yabancı maddeleri temizlemek için çalışma başlattı. Karşılaşmanın 10 dakika içerisinde yeniden başlayacağı anons edildi. Yapılan temizliğin ardından mücadele 25. dakikada kaldığı yerden devam etti.

HAKEM FUTBOLCULARI İKİNCİ KEZ SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

Maçın yeniden başlamasına rağmen tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılmaya devam etti. Hakem Jose Sanchez, oyunu bir kez daha durdurarak yetkililerle görüştü. Ardından iki takımın futbolcularını ikinci kez soyunma odasına gönderdi.

MAÇ KESİN OLARAK TATİL EDİLDİ

Rayo Vallecano Kulübü, yaşanan olayların ardından karşılaşmanın devam etmeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, polis teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda hakemin maçı kesin olarak tatil ettiği duyuruldu.

Athletic BilbaoRayo VallecanoİspanyaPolisTatilSporSon Dakika

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