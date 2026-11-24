Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Junior Olaitan için İngiltere Premier Lig’den dev bir talip çıktı. Transferfeed’in haberine göre, Premier Lig’de ikinci sırada bulunan Brighton, siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Beninli orta sahasını transfer listesine dahil etti.

BRIGHTON SEZON SONUNU BEKLİYOR

İngiliz temsilcisinin oyuncu için kış transfer döneminde resmi bir adım atmayı düşünmediği, hamlesini sezon sonuna sakladığı belirtildi.

TARİHİN EN YÜKSEK BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Yükselen grafiğiyle dikkat çeken Olaitan’ın olası ayrılığına sıcak bakan Beşiktaş yönetimi ise bu transferden kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etmeyi amaçlıyor.

DAHA ÖNCEKİ REKOR GEDSON'UN

Siyah-beyazlı kulübün mevcut transfer satış rekoru, 26 milyon euro bedelle Spartak Moskova’ya giden Gedson Fernandes’e ait. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda gerçekleşmesi muhtemel bir satışta Olaitan için 26 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ederek kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

GÖZTEPE’YE YÜZDE 20 PAY

Transfer sürecini yakından izleyen bir diğer kulüp ise İzmir temsilcisi Göztepe. 2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde Olaitan’ı 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a gönderen sarı-kırmızılılar, anlaşma gereği oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda Göztepe de kasasına önemli bir gelir koyacak.