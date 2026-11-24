Ormanlık alanda öldürülen baba ve oğul toprağa verildi! 2 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunan 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl, toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğul, Eski Mordoğan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Jandarma, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaburun'da 2 gün önce ormanlık alanda ölü bulunan baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AYNI MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER
Eski Mordoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Kadın Camisi'ne getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI
Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl, ormanlık alanda silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA
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