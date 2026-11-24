Demet Akalın baltayı fena taşa vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Akalın, gazetecilerle yaşadığı diyalogla dikkat çekti. "Siz nereden çıktınız?" diye soran Akalın'a basın mensupları, "Siz istediniz ya!" yanıtını verdi. O anlarda ünlü şarkıcının yüz ifadesi şekilden şekle girdi.
Şarkıcı Demet Akalın ile basın mensupları arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Gazetecileri karşısında gören Akalın, "Siz nereden çıktınız?" diye sorunca beklemediği bir yanıt aldı.
GAZETECİLERİ KENDİSİ ÇAĞIRDI AMA...
Demet Akalın'ın gazetecilerin neden orada olduğunu sorgulaması üzerine basın mensupları, kendilerini Akalın'ın davet ettiğini hatırlattı. "Siz istediniz ya!" yanıtı, şarkıcının gazetecileri kendisinin çağırdığını ortaya çıkardı.
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