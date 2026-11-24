UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da, yoğun bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı RAMS Park zemininin son hali kameralara yansıdı.

SAMSUNSPOR MAÇI OYNANAMAMIŞTI

Yoğun yağış ve drenaj kaynaklı sorunlar nedeniyle son dönemde yıpranan RAMS Park zemini, hem yurt içinde hem de İngiliz basınında geniş yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde çimin daha fazla zarar görmesini önlemek amacıyla Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşımıştı.

1 TON TOHUM VE 150 TON KUM KULLANILDI

Milli ara boyunca stadyumda aralıksız süren yenileme çalışmalarında sahaya yaklaşık 1 ton Lolium tohumu ve 150 ton kum takviyesi yapılarak hibrit çim uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından sahanın büyük ölçüde toparlandığı ve yeşillendiği görülürken, bazı bölgelerde kum katmanlarının henüz tam olarak oturmadığı dikkat çekti.

ASTON VILLA STADYUMDA ANTRENMAN YAPMADI

Zemini maç saatine kadar korumak isteyen UEFA ve Galatasaray yönetimi, konuk ekip Aston Villa'nın maç öncesi son antrenmanını RAMS Park'ta yapmasına izin vermedi. İngiliz ekibine İstanbul'da farklı bir statta çalışma imkanı sunulsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, ertesi gün maç oynamayacakları bir sahada idman yapmayı tercih etmeyerek hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamladı.