Galatasaraylı yıldıza RAMS Park\'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetine rağmen karşılaşmanın son dakikalarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Gabriel Sara, oyundan çıkarken tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

88. DAKİKADA ISLIKLAR YÜKSELDİ

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 88. dakikasında Gabriel Sara'yı kenara alarak yerine Nhaga'yı sahaya sürdü. Brezilyalı futbolcu saha kenarına doğru ilerlediği sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Sara'nın taraftarlar tarafından protesto edildiği anlar canlı yayına yansıdı.

SARA'NIN MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ

Gabriel Sara, Kasımpaşa karşılaşmasında 76 kez topla buluşurken yüzde 78 pas isabetiyle oynadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, yaptığı 7 ortanın 3'ünde isabet sağladı ve takım arkadaşlarına 5 kilit pas verdi. 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Sara, karşılaşmayı 3 top kapma ve 1 pas arası istatistiğiyle tamamladı.