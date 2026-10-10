Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler

İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul saldırılarıyla ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

"Teknolojinin hayatımızın üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor" diyen Erdoğan, "Kendini seçilmiş üstün görenler geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyorlar. Yapay zeka köklü değişim yaşattı. Tekno oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz oluyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir. Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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