Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Bülent Ersoy'un çocukluk yıllarına ait görüntüleri, yıllar içindeki büyük değişimi yeniden gündeme taşıdı. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Ersoy, geçirdiği cinsiyet değişikliğinin ardından sanat hayatına kadın kimliğiyle devam etti. Sahne adı, güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla hafızalara kazınan sanatçı, bugün Türkiye'nin en tanınan isimleri arasında yer alıyor.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN SAHNELERE UZANAN HİKAYE

Bülent Ersoy, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Henüz çocukluk döneminde müziğe duyduğu ilgiyle dikkat çeken sanatçı, ilerleyen yıllarda Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Gençlik yıllarından itibaren müzik eğitimi alan Ersoy, güçlü sesiyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

TÜRKİYE'NİN DİVASI OLDU

Sanat yaşamı boyunca seslendirdiği eserler, sahne kostümleri ve kendine özgü yorumuyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, Türk sanat müziğinde kendine özel bir yer edindi. Yıllar içinde sahne dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline gelen sanatçı, Diva lakabıyla anılmaya başladı.

İşte o değişimden birkaç kare;