Trabzonspor’un iki sezondur kalesini koruyan Andre Onana, sergilediği performansla yeniden Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasındaki yerini aldı. Süper Lig’de kalesinde gördüğü gol sayısıyla en az gol yiyen kaleci konumunda bulunan Kamerunlu file bekçi, kalesini gole kapatma istatistiğinde de Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

AVRUPA SIRALAMASINDA İLK 3 SIRADA

Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da mücadele eden kaleciler arasında yapılan değerlendirmede Onana, 12 karşılaşmada 7 kez kalesini gole kapattı. Yüzde 58.3’lük başarı oranı yakalayan Trabzonspor’un file bekçisi, bu istatistikle Avrupa sıralamasında ilk 3 içerisinde kendisine yer buldu.

TÜRKİYE'DE ZİRVE ONANA'NIN

Andre Onana, yalnızca Avrupa istatistiklerinde değil, Türkiye’de önemli bir performans ortaya koydu. Süper Lig’de en az gol yiyen kaleci olmasının yanı sıra kalesini en fazla gole kapatan isim olarak da öne çıkan Onana, Trabzonspor’un zirve yarışındaki önemli kozlarından biri oldu. 12 karşılaşmada 7 kez rakiplerine gol izni vermeyen Kamerunlu kaleci, yüzde 58.3’lük oran yakaladı. Onana, bu performansıyla savunma hattının başarısında da önemli pay sahibi oldu.

OBLAK İLE AYNI SAYIDA

Avrupa’nın 5 büyük ligindeki istatistiklerde Onana, Atletico Madrid’in tecrübeli kalecisi Jan Oblak ile aynı sayıda karşılaşmada kalesini gole kapattı. İki kaleci de 7 maçta gol yemedi. Ancak Oblak bu başarıya 13 karşılaşmada ulaşırken, Onana 12 maçta aynı sayıyı yakaladı. Arsenal’in İspanyol kalecisi David Raya, 11 maçta 7 kez kalesini gole kapatarak yüzde 63.6’lık oranla dikkat çekerken, Union Saint-Gilloise forması giyen Herve Koffi ve Brighton kalecisi Bart Verbruggen de 7’şer maçta gol yemedi.

KALEDE GÜVEN VERİYOR

Trabzonspor formasıyla 12 lig müsabakasında 7 kez ağlarında gol görmeyen Onana, yüzde 58.3’lük oranla söz konusu kaleciler arasında öne çıktı. Kamerunlu file bekçinin bu performansı, bordo-mavili takımın savunma başarısının istatistiklere yansıması olarak değerlendirildi. 12 maçta kalesinde 8 gol gören Süper Lig’in en az gol yiyen takımının kaleci Andre Onana, Avrupa’nın önemli liglerinde görev yapan kalecilerle aynı istatistiklere sahip oldu.