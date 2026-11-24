Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni ifadeler gün yüzüne çıkıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın, para zarfı, ev araması ve kamera incelemesine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.

"ZARFI İL EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ GÖNDERDİ"

Yalçın, ifadesinde, zarfın verildiği gün Pertek ilçesinde bir cinayet olayı yaşandığını belirtti. Ekip şefi E.Ö., E.A., R.K. ve adlarını hatırlamadığı diğer ekip personeliyle Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiklerini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Müdürlüğün bahçesindeyken E. Müdür, ekip şefi E.Ö.'yü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı. E.A., E.Ö.'ye E.Y.'nin tayini çıktı şeklinde ifadeler kullandı. Bu zarfı İl Emniyet Müdürümüz gönderdi, selamını söyleyin, zarfı E.Y.'ye verin dedi."

ELAZIĞ'DA TESLİM EDİLDİ

E.Ö. ile birlikte ekip aracına bindiklerini ve aracı kendisinin kullandığını anlatan Yalçın, "Pertek feribotu ile karşıya geçtik. Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı E.Ö., E.Y.'ye teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Bu talimatı neticede Asayiş Şube Müdürümüz E.A.'ya verdi ve İl Emniyet Müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu" dedi.

"ZARFIN İÇİNDE PARA OLDUĞU BELLİYDİ"

E.Y. ile kesinlikle muhatap olmadığını söyleyen Yalçın, "E.Ö. zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Konuyu biliyorsun şeklinde bir ifadeyi E. de kullanmadı, ben de kendisiyle muhatap olmadım. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum. Bize E.A., Y.D.'nin selamını söyle demişti" diye konuştu.

"KEŞKE ELAZIĞLI OLSAYDIK DİYE KONUŞTUK"

Kendisine yöneltilen sorular üzerine zarfın teslimi sırasında ekip arkadaşıyla aralarında geçen konuşmayı da anlatan Yalçın, "Biz bu parayı vermeye giderken kendi aramızda konuştuk. Adamı nokta tayini olarak Antalya'nın Alanya ilçesine tayinini çıkardılar, bir de adamın arkasından para gönderiyorlar. Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk" ifadelerini kullandı.

O dönem E.Y.'nin işini yapan kişinin İl Emniyet Müdürü olduğunu düşündüklerini belirten Yalçın, "Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. E.Y. isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu. Benim o zaman bu garibime gidiyordu" dedi.

"ARAMA TALİMATINI R.K.'DEN ALDIK"

Gülistan Doku'nun evinde yapılan aramayla ilgili de ifade veren Yalçın, arama sırasında Doku'nun evde olmadığının tespit edildiğini belirtti. Tutanakta neden üç amirin imzasının bulunduğunu bilmediğini söyleyen Yalçın, "Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir. Bu aramayla ilgili talimatları R.K. komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlamadığım E. Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı" ifadelerini kullandı.

"EKİP ŞEFİM TUTANAK TUT DEDİ"

Kamera incelemesine ilişkin tutanağı yaklaşık 7 yıl önce düzenlediklerini ve ayrıntılarını hatırlamasının mümkün olmadığını savunan Yalçın, gün içinde çok sayıda olaya müdahale ettiklerini anlattı. Olayın medyaya yansıması nedeniyle hatırladığı kadarıyla kamera incelemesini ekip şefi E.Ö.'nün yaptığını belirten Yalçın, "Ekip şefim olan E.Ö. ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim" dedi.

"NO KAYIT" UYARISI SORULDU

Yalçın'a, 6 Ocak 2020 tarihli tutanakta "belirtilen tarih ve saat girildiğinde no kayıt uyarısı verdiği" yazıldığı halde bu duruma ilişkin fotoğraf çekilip tutanağa eklenmediği de soruldu. Yalçın, bu konuda E.Ö.'nün daha açıklayıcı bilgi verebileceğini söyledi.

DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU

Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, nisan ayında "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sorgusunda iddiaları "iftira" ve "kurgu" olarak nitelendiren Sonel, temmuz ayında farklı suçlamalardan da tutuklanmıştı.