ABD'nin Georgia eyaletinde üç çocuk annesi 36 yaşındaki eski asker Allison Lynn Anderson, köpek sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Terk edilmiş bir evin bahçesinde cansız bedeni bulunan kadının, ilk kez anneanne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ TERK EDİLMİŞ EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Anderson'ın cansız bedeni, 16 Kasım sabahı Cartersville kentinde terk edilmiş olduğu değerlendirilen bir evin bahçesinde bulundu. Polis raporunda kadının çıplak ve yüzüstü halde bulunduğu, kafa derisinin bir bölümünün parçalandığı belirtildi.

OTOPSİ SONUCU KÖPEK SALDIRISINI DOĞRULADI

Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), ön otopsi sonuçlarına göre Anderson'ın köpeklerin saldırısı sonucu aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya karıştığı değerlendirilen köpeklerden bazıları hayvan kontrol ekiplerince yakalandı.

TORUNUNUN OLACAĞINI ÖĞRENEMEDEN ÖLDÜ

Anderson'ın kızı Miley Garner, annesine hamile olduğunu söylemeye fırsat bulamadığını belirtti. Köpek sahiplerine tepki gösteren Garner, annesinin ilk torununu dünyaya getireceğini öğrense büyük mutluluk yaşayacağını ifade etti.

DNA TESTİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Anderson'ın yeğeni Samantha Evans, kontrol altına alınan üç köpekten en az ikisinin pitbull kırması olduğunu öğrendiklerini söyledi. Evans, köpeklerin saldırıya karışıp karışmadığının DNA testiyle kesinleştirilmesinin beklendiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.