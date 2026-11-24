Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. New York Post'un aktardığı araştırmaya göre Rusya, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 700 bin askerini kaybetmiş olabilir.

RUSYA'NIN GİZLİ KAYITLARI SIZDIRILDI

Bağımsız Rus yayın kuruluşları Mediazona ve Meduza tarafından gerçekleştirilen ortak araştırmada, Rusya Federal Devlet İstatistik Servisinin (Rosstat) bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen verileri incelendi. Eylül 2026 sonu itibarıyla en az 490 bin Rus askerinin ölümünün resmi kayıtlara geçtiği belirlendi.

HER 200 RUS VATANDAŞINDAN BİRİ

Ölümlerin resmi kayıtlara geçmesindeki gecikmeleri ve hayatını kaybettiği değerlendirilen kayıp askerleri de hesaba katan araştırmacılar, gerçek sayının 720 bini aşmış olabileceğini bildirdi. Bu rakam, Rusya'nın toplam nüfusu dikkate alındığında yaklaşık her 200 vatandaştan birinin savaşta hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

TOPLAM KAYIP 2 MİLYONU AŞABİLİR

Yaralı askerlerin de hesaba katılmasıyla Rus ordusunun toplam kaybının 2 milyonu aşabileceği değerlendiriliyor. Araştırmadaki tahminlerin doğrulanması halinde Ukrayna savaşı, Rusya açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır askeri kayıpların yaşandığı çatışma olacak.

409 BİN YENİ ASKER HEDEFİ

Ağır kayıplara rağmen Rusya'nın 2026 yılı boyunca yaklaşık 409 bin yeni askeri orduya katabileceği öngörülüyor. Moskova yönetiminin gönüllülere sunduğu yüksek maaşlar ve maddi teşviklerle asker alımını sürdürdüğü ancak bu teşviklerin etkisinin azalmaya başladığı belirtiliyor.

RAKAMLAR BAĞIMSIZ ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR

Yayımlanan rakamlar, Rusya'nın resmi olarak açıkladığı savaş bilançosunu değil, sızdırılan belgeler ve istatistiksel hesaplamalar üzerinden hazırlanan bağımsız araştırmanın sonuçlarını yansıtıyor.