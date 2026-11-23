Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgesinde radarların tanımlanamayan bir hava hedefi tespit etmesi üzerine savaş uçakları ve helikopterler havalandı. Tulcea bölgesinde yaşayanlara acil uyarı gönderilirken, Romanya makamları ülkenin hava sahasının ihlal edilmediğini açıkladı.

RADARLAR HAVA HEDEFİ TESPİT ETTİ

Romanya'da 22 Kasım Pazar günü askeri radarlar, Ukrayna'nın Vılkove kentinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bir hava hedefi tespit etti.

Tespit üzerine Mihail Kogalniceanu 57'nci Hava Üssü'nden iki F-18 savaş uçağı ve iki NH-90 helikopteri havalandı. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait hava araçlarının, NATO kapsamındaki hava polisliği görevi kapsamında bölgede bulunduğu bildirildi.

BÖLGE HALKINA ACİL UYARI GÖNDERİLDİ

Romanya Ulusal Askeri Komuta Merkezi, gelişme üzerine Tulcea bölgesinin kuzeyindeki yerleşimlerde tedbir alınması için Acil Durumlar Genel Müfettişliği'ni bilgilendirdi.

Saat 15.06'da bölge halkına RO-Alert sistemi üzerinden uyarı mesajı gönderildi. Hava alarmı saat 15.42'de sona erdi.

Romanya Savunma Bakanlığı, ülkenin ulusal hava sahasına herhangi bir ihlal gerçekleşmediğini açıkladı. Radarların tespit ettiği hedefin türü ve kaynağına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

NATO İLE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Romanya'daki gelişme, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadında artan hava sahası alarmı ve güvenlik endişelerinin ardından yaşandı.

Daha önce Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen insansız hava araçları ve füze hareketliliği nedeniyle Letonya ve Litvanya'da da alarm verilmiş, NATO savaş uçakları önleme görevleri için havalandırılmıştı.

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülke topraklarına düşen füze ve insansız hava aracı olaylarının ardından yaşananları Batı'ya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

NATO'nun Polonya'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantı yapması bekleniyor.