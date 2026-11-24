Yeni yılda pasaporttan ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde uygulanacak artış oranı netleşti. Oran, geçen yılki yüzde 25,49'luk oranın üzerinde gerçekleşti.

ORAN YÜZDE 27,83 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 yılı yeniden değerleme oranına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yetki, artırımda yüzde 50, indirimde ise yüzde 80 düzeyinde bulunuyor. İdari para cezaları başta olmak üzere bazı kalemlerde ise Cumhurbaşkanının indirim ya da artırım yetkisi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl bu yetkiyi kullanarak MTV, damga vergisi ve harçlardaki artışı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlemişti.

PASAPORT HARÇLARI

Yetki kullanılmazsa 6 aya kadar geçerli pasaportun harcı 2.806,50 TL'den 3.587,55 TL'ye, 1 yıllık pasaportun harcı 4.103 TL'den 5.244,86 TL'ye çıkacak. 2 yıllık pasaport harcı 6.698,50 TL'den 8.562,69 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 9.516 TL'den 12.164,30 TL'ye yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaportun harcı ise 13.410,40 TL'den 17.142,51 TL'ye ulaşacak.

EHLİYET VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

B sınıfı ehliyet harcı 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL'ye, A sınıfı ehliyet harcı ise 2.240 TL'den 2.863,39 TL'ye çıkacak. Bu yıl 1.250 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı da 1.597,88 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN LİRAYI AŞACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti, 54.258 TL'den 69.358 TL'ye çıkacak.

MTV VE ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otomobillerde bu yıl 5.750 TL ile 274.415 TL arasında değişen yıllık MTV tutarları, 7.350,23 TL ile 350.784,69 TL aralığına yükselecek. Otomobil, minibüs ve kamyonet muayene ücreti 3.288 TL'den 4.203,05 TL'ye çıkacak. Otobüs ve kamyonda muayene ücreti 4.446 TL'den 5.683,32 TL'ye, motosiklet ve traktörde ise 1.674 TL'den 2.139,87 TL'ye yükselecek.

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışık ihlali ile araç kullanırken telefonla konuşmanın ilk ihlal cezası 5.000 TL'den 6.391,50 TL'ye çıkacak. Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL'den 3.195,75 TL'ye, alkollü araç kullanmanın ilk ihlal cezası 25.000 TL'den 31.957,50 TL'ye yükselecek. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL'den 51.132 TL'ye, makas atma cezası 90.000 TL'den 115.047 TL'ye, drift cezası ise 140.000 TL'den 178.962 TL'ye çıkacak.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ GENİŞLEYECEK

Gelir vergisi tarifesindeki dilimler de yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu yıl 190 bin TL olan ilk dilim sınırının, kesirlerin dikkate alınmamasıyla 240 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ücretlilerde yüzde 20'lik dilimin 500 bin TL'ye, yüzde 27'lik dilimin 1 milyon 900 bin TL'ye, yüzde 35'lik dilimin ise 6 milyon 700 bin TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Kesin tarife, yıl sonunda yayımlanacak tebliğle belli olacak.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIK TAM ORAN UYGULANACAK

Emlak vergisinde bina ve arazi vergi değerleri, önceki yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyordu. Yapılan yasal düzenlemeyle oranın tamamı esas alınmaya başlandı. Buna göre emlak vergisi değerleri 2027'de yüzde 27,83 artacak.

İŞTE ZAMLANACAK DİĞER KALEMLER

Zamlanacak kalemler arasında Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi ve Özel İletişim Vergisi de yer alıyor. Veraset ve İntikal Vergisi'ndeki istisnalar ve tarife matrahları, Vergi Usul Kanunu'ndaki cezalar ve Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları da bu oranda artacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre değişimi esas alınarak belirleniyor. Vergi kanunlarında yer alan maktu vergi, harç ve ceza tutarları ile çeşitli istisna ve hadler her yıl bu oranda güncelleniyor. Oran, 2025 yılı için yüzde 43,93, 2026 yılı için ise yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı.