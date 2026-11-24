ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde trafik kazasında yaralanan K.A.G.'nin yakınları, kazanın diğer tarafı M.K.C.G.'yi alıkoyup darbederek telefonunu gasbetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

ÖNCE ANNE VE BABASINI ALIKOYDULAR

Döşemealtı'nda M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından taraflar arasında gerginlik büyüdü. K.A.G.'nin yakınları, M.K.C.G.'yi telefonla arayarak yüz yüze özür dilemesi için tehdit etti. Şüpheliler, gence ulaşabilmek için önce anne ve babasını, ardından M.K.C.G.'yi alıkoyup kazanın diğer tarafından özür dilettirdi.

Ardından Kepez ilçesinde şüphelilere ait bir ofise götürülen M.K.C.G.'nin araç içerisinde ve ofiste darbedildiği, silahla tehdit edildiği ve cep telefonunun gasbedildiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 10'U TUTUKLANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K.'yi eş zamanlı operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilere ait adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 100 tabanca mermisi ele geçirildi.

'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.