Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik cezalarının 2027 yılında ne kadar olacağı da şekillendi. Oranın aynen uygulanması halinde kırmızı ışık ihlalinden hız sınırını aşmaya kadar birçok trafik cezası artacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI 6 BİN LİRAYI AŞACAK

Mevcut durumda 5 bin lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezasının 2027 yılında 6 bin 391,50 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüksek sesle araç kullanmanın cezası ise 3 bin liradan 3 bin 834,90 liraya çıkacak.

HIZ SINIRINI AŞANLARA AĞIR CEZA

Yerleşim yeri içerisinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da yeniden değerleme oranıyla birlikte artacak. Hız sınırını 6-10 kilometre aşmanın cezası 2 bin 556,60 liraya, 46-55 kilometre aşmanın cezası ise 25 bin 566 liraya yükselecek.

YENİ CEZALAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde yeni trafik cezaları 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak. Nihai ceza tutarları ise ilgili düzenlemelerle kesinleşecek.