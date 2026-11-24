Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik gece saldırısı sırasında bir Rus insansız hava aracı (İHA), Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya ordusu hava savunma unsurlarını alarma geçirirken İHA'nın düşürülmesi için izin verildi. Ancak askeri komuta kademesi, sivillerin zarar görme ihtimalini değerlendirerek ateş açmaktan vazgeçti.

RUS İHA'SI POLONYA SEMALARINDA DOLAŞTI

Ukraynalı askeri gözlem kaynaklarına göre Rus İHA'sı, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Chelm kenti çevresinde bir süre dolaştıktan sonra yeniden Ukrayna'ya yöneldi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı da Rus İHA'sının ülkenin hava sahasını kısa süreliğine ihlal ettiğini doğruladı. İHA'nın Şahid tipi olduğu yönündeki bilgiler ise resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

VURMA İZNİ VERİLDİ ANCAK ATEŞ AÇILMADI

Polonya ordusunun açıklamasına göre hava sahası ihlalinin tespit edilmesinin ardından hava savunma unsurları devreye sokuldu. Askeri radarlarla takip edilen İHA'nın düşürülmesine izin verildi. Ancak hava aracının doğuya yönelmesi ve olası müdahalenin siviller açısından risk oluşturması nedeniyle ateş açılmaması kararlaştırıldı.

BÖLGE HALKINA GÜVENLİ YERLERE SIĞINMA ÇAĞRISI

Polonya'nın doğusundaki Lublin bölgesinin bazı kesimlerinde hava saldırısı alarmı verildi. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi, vatandaşlara güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu. İHA'nın ülkenin hava sahasından ayrılmasının ardından alarm kaldırıldı.

POLONYA ORDUSU TEYAKKUZDA

Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasının kesintisiz olarak izlendiğini ve hava savunma unsurlarının olası tehditlere karşı hazır bekletildiğini açıkladı. Komutanlık, Polonya hava sahasının güvenliğinin öncelikleri olmaya devam ettiğini vurguladı.

ÜÇ RUS FÜZESİ POLONYA'YA DÜŞMÜŞTÜ

Son hava sahası ihlali, 20 Kasım'da üç Rus seyir füzesinin Polonya topraklarına düşmesinden birkaç gün sonra yaşandı. Art arda meydana gelen ihlaller, Rusya-Ukrayna savaşının NATO topraklarına sıçrayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

NATO HAREKETE GEÇTİ

NATO, son dönemde yaşanan hava sahası ihlallerinin ardından Polonya'nın hava gözetleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı konuşlandırma kararı aldı. İttifakın bölgeye yönelik ilave askeri tedbirleri de değerlendirdiği öğrenildi.