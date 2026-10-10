Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montella\'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Arda Turan'ın adı öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç teknik adam için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurduğu öne sürüldü. Ancak Ukrayna temsilcisinin Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başladı.

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Yeni teknik direktörün yerli olması yönündeki düşüncenin ağırlık kazandığı belirtilirken gündeme gelen ilk isimlerden biri Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu.

SHAKHTAR DONETSK'TEN OLUMSUZ YANIT

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçmesi için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna kulübü, 39 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığını federasyona iletti. Bu gelişmeye rağmen görüşmelerin devam edeceği ve TFF'nin Arda Turan seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

SHAKHTAR DONETSK İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, Ukrayna temsilcisindeki ilk sezonunda da şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanan Shakhtar Donetsk, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise PSV ile berabere kaldı. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilirTFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir Arda Güler'den Montella'ya vedaArda Güler'den Montella'ya veda İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isimİşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldıTFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaShakhtar DonetskMilli TakımArda TuranSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre1453 Ulker Emre1453 Ulker:
    Kariyere bak. Genç yaşta Gs kaptanlığı ardından Madrid efsanesi ve prime Messi li Neymar lı Barcelona. Milli takım kaptanlığı. Kupaları saymıyorum bile. Hemen sonrası süper lig te orta vasat bir takımla çok iyi bir başarı sonrası shaktar da zor şartlarda gelen başarı. Şimdi de çok iyi bir jenerasyona sahip bir milli takımın başına geçme fırsatı. Helali hoş olsun. Kariyer olarak Arda Güler mi Turan mı diyenler saçmalamasın. Güler in çok daha fazla şey başarması gerekiyor yaklaşabilmesi için. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:54:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei