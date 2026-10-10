Montella\'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başladı.

Yeni teknik direktörün yerli olması yönündeki düşüncenin ağırlık kazandığı belirtilirken gündeme gelen ilk isimlerden biri Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu.

SHAKHTAR DONETSK'TEN OLUMSUZ YANIT

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçmesi için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna kulübü, 39 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığını federasyona iletti. Bu gelişmeye rağmen görüşmelerin devam edeceği ve TFF'nin Arda Turan seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

SHAKHTAR DONETSK İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, Ukrayna temsilcisindeki ilk sezonunda da şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanan Shakhtar Donetsk, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise PSV ile berabere kaldı. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.