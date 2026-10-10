AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi - Son Dakika
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AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

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AK Parti\'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce defalarca yalanlanmasına rağmen gündeme getirilmeye devam edildiği belirtildi. Yavaş adına yapılan açıklamada, “Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

İşte 'kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan o açıklama; 

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."

Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur YavaşAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • SFs Karaca SFs Karaca:
    omurgalı bir siyasetçi 9 5 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    omurgalı adam parti değiştirmez 9 0
    Abdullah Abdullah:
    Muhalefetten iktidara katılmak isteyenler belediye başkanlığından da istifa etsin ki gittikleri yerde kaç kuruşluk değerleri var görsünler. İktidar dize değil sizin temsil ettiğiniz makama göz dikiyor. Diz ise size emanet edileni başkalarına taşıyarak ihanetin en büyüğünü yapıyorsunuz. 0 0
  • ahmet can ahmet can:
    Adamımsın. 8 4 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Haydi Mansur...gel artik...yoruldu Turk Milleti 1 1
  • Tuna Ural Tuna Ural:
    Yavaş kusura bakmada hem butlan a tepki gösteriyorsun hem Chp den ayrılıp bağımsız kalacam diyorsun Yeni Partiye gecmedıgıne göre senınde bır planın var bence ya Yeni Partıden bırı eleştiri yapsın gıdıyım diyorsun gıbı 3 6 Yanıtla
    Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    IMAMINOGLU ortada secim yokken C.B.Adayi yim dedi basina gelenleri herhalde biliyorsunuz, Mansur Yavaş: - Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. - Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. - Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. dedi, okuzun altinda buzagi aramayin... 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    öyle birşey asla olmayacak denilmedi yine,buda beni biraz şüphelendiriyor. 5 1 Yanıtla
    Tuna Ural Tuna Ural:
    Bağımsız kaldıgı sürece AKP ye gıdedek denılır senı Özel tekrar aday yaptı bağımsız kalmanın amacı ne çözemedim 3 1
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Adam dedi ya ben mi yanlış duydum veya okudum oyların hepsi şahsıma değil partiye de verilmiştir milletin iradesi siyasetçinin namusudur ve bağımsız devam edeceğim demişti. 1 2 Yanıtla
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