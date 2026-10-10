Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü - Son Dakika
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Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

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Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği kıyafet düzenlemesi kapsamında okullarda başörtüsü kısıtlaması getirildi. Olayın yankıları sürerken devlet televizyonunda yayınlanan karşılaştırmalı video ise tartışmaları daha da büyüttü.

Azerbaycan'da eğitim kurumlarında yürürlüğe giren kıyafet düzenlemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Okul yönetimlerine gönderilen talimatların ardından başörtülü öğretmenlerden başlarını açmaları ya da istifa etmeleri istenirken, devlet televizyonunda yayınlanan karşılaştırmalı video tepkileri daha da artırdı. 

Azerbaycan’da eğitim kurumlarındaki kılık ve kıyafet kısıtlamalarına ilişkin tartışmalar genişleyerek devam ediyor. Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihinde öğrenciler için kabul ettiği kıyafet düzenlemesinin ardından, 6 Ekim'de eğitim kadrosunu da kapsayan yeni karar yürürlüğe konuldu.

ÖĞRETMENLER BAŞLARINI AÇMAYA ZORLANIYOR 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın okul yönetimlerine ilettiği yeni düzenlemelerde, okullarda görev yapan tüm personelin kıyafetlerinin belirlenen standartlara uygun olması şartı getirildi. Kararın ardından Bakü ve Sumgayıt başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerindeki okullarda görev yapan başörtülü öğretmenlere yönelik kısıtlamalar başladı. Okul yönetimleri, başörtülü öğretmenlerden başlarını açarak derslere girmelerini, aksi takdirde görevlerinden istifa etmelerini istedi.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı m?kt?bd? oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi. Devlet televizyonunun bu paylaşımı kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AzerbaycanKabineGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mücahid mücahid:
    Sovyet Rusya hala komunizmle moskovadan yönetiliyor,moskova ya karşı gelenler Ukrayna gibi bombalanıyor, bu aliyev de babası gibi komünist rusya da yetiştiği için başörtüsüne düşman!!Her şey açık ve net!! 16 6 Yanıtla
    Serkan D.02 Serkan D.02:
    yanlış yorum kominizmi savunmam ancak burada aliyev itrail ne derse onu yapiyor. 0 0
    Kim kimse Kim kimse:
    Kime kardeş dedilerse sonu felaket oldu. Ama kanun öyle emretmiş uyulacak bizde nasıl uyuluyorsa. 0 0
  • ahmet karasahin ahmet karasahin:
    Aliyevin müslüman olmadığı zaten aşikar. Adam demek ki ayakları yere basıncaya kadar kendisini iyi saklamış. Bu dünyadan Esedler geldi geçti. Şimdi nerede Moskova da saklanıyor. 14 4 Yanıtla
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Bunun da kaçacağı yer İSRAİL 18 1
  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Türkiye Cumhuriyetinin 60 milyonunu kendinden Nefret ettiren ALİYEV. İnsanların yaşam biçimine müdehale etme küstahlığını bırak. Yönetmelikle düzenlenecek bir konuyu ZULUM Haline çevirme 12 2 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    geçte olsa medeniyeti yakalamışlar 2 10 Yanıtla
    hakan yucelen hakan yucelen:
    senin aralarındaki geç yakalamıştı.Avrupa insanları cadı diye yakıyor İsviçre 1960 a kadar çocuk satıyordu resmi olarak 3 0
    Apple User Apple User:
    medeniyeti kılık kıyafetle ölçmek, cehaletin en büyüğüdür, eşşeğe altın semerde koysan yarış atı olmaz… 3 0
    Halis demir Halis demir:
    medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bir gün o dişde sökülür. 0 0
  • adilkagan kara adilkagan kara:
    Bilimi giydikleri kıyafetle özdeşleştirmek saçı açıkların kafasına bilim ilim şıp diye giriyor başı kapalı olanın kafasına giremiyor heralde ?? 9 3 Yanıtla
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