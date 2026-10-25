İzmir Bornova\'da araziye bırakılan torbalarda 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Bornova'da araziye bırakılan torbalarda 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir araziye bırakılan torbalarda uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının evinde, arazide ve torbalarda yapılan incelemelerde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları M.E.K'nin (23) Mevlana Mahallesi'ndeki bir araziye torbalar bıraktığını tespit etti.
Torbalarda uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının evinde, arazide ve torbalardaki incelemelerde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
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