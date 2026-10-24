İzmir Bornova'da depoda 1,7 ton nargile melası bulundu, şüpheli tutuklandı

İzmir Bornova'da depoda 1,7 ton nargile melası bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda 1,7 ton açık nargile melası bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 1,7 ton açık nargile melası (tütünsüz ve nikotinsiz nargile ürünü) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depoda arama yaptı. Depoda 1,7 ton açık nargile melası bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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