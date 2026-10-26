Polis İzmir Bornova\'da ev ve boş arazide 43 bin 730 sentetik hap ele geçirdi

Polis İzmir Bornova'da ev ve boş arazide 43 bin 730 sentetik hap ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir evde ve boş arazide yaptığı aramada toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Evde 39 bin, arazide 4 bin 730 hap bulunurken, olayla ilgili şüpheli M.E.K. (23) yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.
(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evde ve boş arazide yapılan aramalarda polis tarafından toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili M.E.K. (23) yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş araziye torbalar bırakıldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu olayla ilgili şüpheli M.E.K. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 39 bin, boş arazide ise 4 bin 730 olmak üzere toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
M.E.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?