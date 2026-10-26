Polis İzmir Bornova\'da ev ve boş arazide 43 bin 730 sentetik hap ele geçirdi

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evde ve boş arazide yapılan aramalarda polis tarafından toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili M.E.K. (23) yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş araziye torbalar bırakıldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu olayla ilgili şüpheli M.E.K. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 39 bin, boş arazide ise 4 bin 730 olmak üzere toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

M.E.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.