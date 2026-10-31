Suriye\'de yakıt zammı kararı protestolar üzerine günler sonra iptal edildi

Geçtiğimiz ay Suriye genelinde meydanlarda ve sokaklarda protestolar patlak verdi. İnsanlar lastik yaktı, yolları kapattı ve hükümetin yakıt fiyatlarını tekrar artırma kararına öfkelenerek sloganlar attı. Bu, Suriye geçiş yönetimi başkanı Ahmed Şara'nın iki yıl önce iktidara gelmesinden bu yana görülen en büyük hoşnutsuzluk . Suriye televizyonunda konuşan bir adam, yetkilileri desteklediğini ama durumunun ekmek alamayacak kadar kötüleştiğini söyledi. Bir diğeri ise "Doğrusunu söylemek gerekirse, her sabah ne tür yeni bir karar alınacağından korkmaya başladık" dedi.Bu zam, insanların giderek büyüyen geçim krizine neden olarak gösterdiği bir dizi önlemin sonuncusuydu. Şara önderliğindeki isyancıların, devlet başkanı Beşar Esad'ı devirmesiyle, Esad ailesinin 50 yıllık acımasız yönetiminin ve 13 yıldan fazla süren yıkıcı iç savaşın sona ermesinden bu yana, birçok Suriyeli için hayat, maddi anlamda daha da kötüleşti. Hızla devlet başkanlığına yükselen Şara, o zamandan beri Suriye'nin geçiş sürecine ve uzun bir kötü yönetim, tecrit ve çatışma döneminin ardından çökmüş ekonomiyi canlandırma çabalarına öncülük etti.Bu sürecin ne kadar zorlu olacağı konusunda hiçbir şüphe yoktu. Ancak Esad'ın devrilmesini ve yeni özgürlüklerini kutlarken Suriyeliler belki de gerçekçi olmayan bir şekilde işlerin hızla düzeleceğini umdular. Fakat bu gerçekleşmedi ve ekonominin yönetimi buradaki birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.Faturalardan en temel ihtiyaç maddelerine kadar neredeyse her şeyin fiyatı arttı. Birçok kişi ise yakıt fiyatlarındaki beklenmedik artışı, hükümetin ülkeden kopuk olmasının bir işareti olarak gördü. "Dönel kavşak istemiyoruz. Her gün yeni bir kavşak yapıyorlar. Halk sizin yanınızdaydı ve hala da yanınızdalar" diyen bir protestocu, Şara'ya hitaben, "ama bu patlamaya neden olacak" dedi.Günler sonra, yeni gösteri çağrıları yapılırken, zam kararı iptal edildi.

Şam'ın bir dış mahallesinde, Fatima Saleh Eid ile haftalık alışverişi için açık hava pazarında buluştum. 50 yaşındaki Fatima, ailesini geçindirmek için temizlikçi olarak çalışıyor. "Çok acı çektik" diyor. Kocası, bir yıl işsiz kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde bir seramik fabrikasında işe alınmıştı. Birçoğu iş bulmakta zorlanırken, o şanslı olanlardan biriydi. Bazı sokaklarda erkekler, gündelik iş teklif eden biriyle karşılaşmak umuduyla toplanıyor, çoğu zaman boşuna bekliyorlar.İktidara geldiğinden beri hükümet, kemer sıkma politikaları kapsamında uzun süredir devam eden sübvansiyonları kesti. Suriye'nin temel gıda maddesi ekmeğin fiyatı 10 kat arttı. Yakıt fiyatları artık uluslararası ortalamayla aynı seviyede. Bu da çiftçiler üzerinde baskı oluşturdu, ulaşımı daha pahalı hale getirdi. Elektrik maliyeti ise bazı yerlerde birkaç yüz kat arttı. Yetkililer buna karşılık olarak kamu sektörü ve emekli maaşlarında zam yaptı, ancak tahmin edilebileceği gibi, fiyatlar yükselmeye devam ettikçe, yapılan ek ödemelerin etkisi kayboldu.Fatima "Artık daha az yiyoruz. Tavuk ya da et almaya gücümüz yetmiyor. Sadece sebze yiyoruz ama o bile pahalı" diyor. "İnşallah her şey ucuzlayacak."O konuşurken, her yaştan yaklaşık 10 insan etrafımızda toplandı. Kimse itiraz etmedi. Yaşlı bir adam da et yemeyi bıraktığını söyledi. Yirmili yaşlarında bir diğeri, ailesinin kalp rahatsızlığı olan babasının ilaçlarını artık karşılayamadığını anlattı. Genç bir kadın ise kendisinin ve dört çocuğunun ancak iki günde bir düzgün bir yemek yiyebildiğini söyledi.68 yaşındaki emekli Marwan Başur, kamu sektöründeki asgari ücret olan yaklaşık 90 dolar aylık maaş aldığını belrterek "Bu kesinlikle yeterli değil" diyor.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, geçen yıl Suriyelilerin yüzde 90'ının yoksulluk içinde olduğunu açıkladı. Başur, geçimini nasıl sağladığını şöyle anlatıyor: "Bazen borç alıyorum, bazen de evimden eşyalar satıyorum. Eski bir tencere ya da hiç kullanmadığımız tabaklar, bize hediye edilen şeyler gibi. Hatta mobilya bile satmak zorunda kaldım."Başka sorunlar da oldu. Birçok Suriyeli gibi Başur da daha önce yardım kuruluşlarından gelen yardımlara güveniyordu. Ancak, kuruluşların fon kesintileri nedeniyle hizmetlerini azaltmak zorunda kalmasıyla bu da sona erdi.

Suriye de ABD-İran savaşının etkilerinin dışında kalmadı. Hükümet, protestolara yol açan yakıt fiyatlarındaki artışın kısmen savaş nedeniyle enerji piyasalarındaki baskıdan kaynaklandığını söylüyor.63 yaşındaki bir başka emekli Nebil el-Remheyn ile tanıştım. Dört yetişkin çocuğundan hiçbiri iş bulamamış. "Artık günde sadece bir öğün yemek yiyoruz. Bu çok trajik" diyor.Yüzü yorgun görünüyor. "Sadece ben değilim. Bütün nüfus böyle. Hepimiz açız... Artan fiyatlar altında boğuluyoruz."Nebil beni dar sokakların ve mütevazı binaların bulunduğu yoksul bir bölgedeki evine götürdü. Orada karısıyla tanıştım. Karanlıkta ev işleriyle uğraşıyordu. Nebil "Elektrik faturasından korkuyorum" diyor."Evin aydınlatmasını azalttık ve buzdolabını da günde beş saat kadar kapatıyoruz." Yine de son faturaları ailenin gelirinin yaklaşık üçte birine denk geliyormuş ve henüz ödeyememiş.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'da araştırmacı olarak görev yapan Suriyeli yazar Dr. Haid Haid, nüfusun "önemli bir bölümünün" Esad'ın düşüşünden önceki duruma kıyasla daha kötü halde olduğunu söyledi. Söylediğine göre, ekonomik kriz hükümet için "en tehlikeli konulardan biri" ve bunun bir kısmının da hükümetin kendi hatası olduğunu belirtti."Krizin bir kısmı, mali kaynak yetersizliği ve eski rejimin bıraktığı mirasla ilgili" diyor. "Ancak bu aynı zamanda, Suriye'yi liberal ve serbest piyasa ekonomisine doğru götüren ve insanların üzerindeki etkisini hesaba katmayan yeni politikaların doğrudan bir sonucu."Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı sözcüsü, röportaj için kimsenin müsait olmadığını söyledi.

Şara elbette önemli kazanımlar elde etti. Esad döneminde uygulanan yaptırımlar kaldırıldı ve ABD, ülkeyi terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkardı. Devlet başkanı gücünü pekiştirmeye devam ediyor ve bu yılın başlarında kaynak bakımından zengin kuzeydoğuyu Kürt liderliğindeki bir milis grubundan (SDG) geri aldı. Dürziler hala güneyde özerk bir devlet kurmak istedikleri bölgeleri kontrol ediyor, İsrail de güneybatının bazı kısımlarını işgal altında tutuyor. Ancak gerçek ekonomik toparlanma henüz gerçekleşmedi. Yarım milyon insanın ölümüne ve nüfusun yarısının yerinden edilmesine yol açan savaşın ardından Suriye'nin büyük bir bölümü halen harabe. Kira ödeyemeyen birçok aile, kısmen yıkılmış binalarda yaşıyor. Dünya Bankası, yeniden inşa maliyetlerinin 216 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve yabancı yardım ve yatırım olmadan Suriye'nin yeniden inşa etmesinin imkansız olacağını belirtiyor.Paris merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Arap Ekonomistler Çevresi'nin başkanı Suriyeli ekonomist Samir Aita, krizin "hükümetin beklentileri yönetememesi ve gerçekçi olmayan umutlar yaratmasıyla birlikte uygulanan politikaların bir kombinasyonu" olduğunu söyledi. Gelecekle ilgili düşüncelerini sorduğumda, "Bu sürdürülebilir değil. Değişmezlerse kaos çıkmasından korkuyorum" dedi.Yıllarca süren çatışmaların ardından bitkin düşen Suriyeliler umutlarını koruyor. Taksi şoförü Ebu Mahmud "Ülkeyi iflas etmiş bir halde devraldılar, bu yüzden insanların sabırlı olması gerek. Her şey bir gecede olmaz" diyor. Lana Antaki, Samantha Granville ve Neha Sharma'nın katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .