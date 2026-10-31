Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

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Burak Yılmaz\'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
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Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Çorum FK'da Gökhan Sazdağı, Erzurumspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz yönetimindeki Süper Lig ekibi Çorum FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı'dan kötü haber geldi. 

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Çorum FK kaptanı Gökhan Sazdağı, Erzurumspor ile oynanan deplasman mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Erzurumspor karşılaşmasının 35. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan 32 yaşındaki oyuncu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Gökhan Sazdağı, Çorum FK'nın gelecek hafta kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

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    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    tezgah bunlar ben yemem aziz başkana msj söylüyo 0 0 Yanıtla
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