Burak Yılmaz\'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Burak Yılmaz yönetimindeki Süper Lig ekibi Çorum FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı'dan kötü haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Çorum FK kaptanı Gökhan Sazdağı, Erzurumspor ile oynanan deplasman mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Erzurumspor karşılaşmasının 35. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan 32 yaşındaki oyuncu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Gökhan Sazdağı, Çorum FK'nın gelecek hafta kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik müsabakada sahadaki yerini alamayacak.