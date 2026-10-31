Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Çine ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindekiler, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye acı haberi ulaştırdı.

"Aralıkta nikah yapacaktık"

Latif Ünlü, gazetecilere oğlunu seve seve göreve gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı." ifadelerini kullandı.