Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca - Son Dakika
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Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

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Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım\'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
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Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım\'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde birçok isim bulunurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihinin Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Emre Belözoğlu'nun da alternatifler arasında yer aldığı belirtilirken, Kocaman'ın herhangi bir şart ileri sürmeden göreve hazır olduğu iddia edildi.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Takımı geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında görev yapacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör konusunda acele karar vermek istemediği ve adayları değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖNLÜNDE AYKUT KOCAMAN VAR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan isimlerden birinin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Sezon başında da Kocaman'la çalışmak istediği ancak tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandığı belirtilen Aziz Yıldırım'ın, bu kararını yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Yıldırım'ın, kulübün yapısını yakından tanıyan ve geçmişte birlikte şampiyonluk yaşadığı Kocaman'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

KOCAMAN'IN GÖREVE HAZIR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın yakın çevresine, herhangi bir şart ileri sürmeden göreve hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe ile Aykut Kocaman arasında henüz resmî bir anlaşma bulunmuyor.

MONTELLA VE AVCI GERİ PLANA DÜŞTÜ

Teknik direktör arayışının ilk günlerinde gündeme gelen Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı'nın ise son değerlendirmelerde geri plana düştüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin şu aşamada iki teknik adamla ilgili somut bir girişim planlamadığı öne sürülüyor.

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Aziz Yıldırım'ın önceliğini Aykut Kocaman seçeneğine vermesi nedeniyle Montella ve Avcı ihtimallerinin beklemeye alındığı ifade ediliyor.

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlenen Belözoğlu'nun kulübü yakından tanıması, yönetim tarafından avantaj olarak değerlendiriliyor. Kasımpaşa'yı çalıştırdığı belirtilen Belözoğlu'na henüz resmî teklif yapıldığı doğrulanmış değil.

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

SON KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör adayları üzerindeki değerlendirmeleri sürerken, Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihinin Aykut Kocaman olduğu iddiası öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Emre bu kulübe giremez 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca - Son Dakika
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