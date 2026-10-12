İzmir Bornova\'da seyyar depo minibüste 1 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi

İzmir'de minibüste 1 milyon 100 bin adet doldu kaçak makaron ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde Bornova ilçesinde kaçak tütün ve mamullerinin depolanarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bölgede kaçak ürün sevkiyatı ve depolamasında seyyar/mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda, koliler halinde toplam 1 milyon 100 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.