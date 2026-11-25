İran savaşına ilişkin daha önce ortaya çıkmayan görüntüler gün yüzüne çıktı. Mart ayında Mehrabad Havalimanı'nı hedef alan saldırılarda İran'a ait iki uçak imha edildi.

MART AYINDA HAVALİMANINI HEDEF ALDILAR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik mart ayında düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı da hedef alındı. Saldırıların üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesinin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, savaşın yol açtığı yıkımı yeniden gözler önüne serdi.

İRAN'A AİT İKİ UÇAK İMHA EDİLDİ

Söz konusu saldırılarda İran'a ait Airbus A340 ve Airbus A321 tipi iki uçağın imha edildiği belirtildi. Görüntülerde uçakların alevler içinde kaldığı görüldü. İmha edilen uçaklardan Airbus A340, dört motorlu ve geniş gövdeli bir uçak modeli olarak biliniyor. Uzun mesafeli uçuşlar için tasarlanan A340'ın yanı sıra çift motorlu ve dar gövdeli Airbus A321 tipi uçak da saldırılarda imha edildi.

SAVAŞIN YIKIMI AYLAR SONRA YENİDEN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İran'ın başkentindeki önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Mehrabad Havalimanı'na yönelik saldırılara ilişkin yeni görüntüler, savaşın havacılık altyapısı üzerindeki etkisini de ortaya koydu.