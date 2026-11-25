ABD'nin deniz ablukası nedeniyle ekonomik baskının giderek arttığı İran'da askeri hazırlıklar hız kazandı. Tahran yönetiminin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesi daha zor yeni nesil füzeler geliştirdiği belirtilirken, İranlı üst düzey isimlerden ablukanın askeri güç kullanılarak kırılmasına yönelik açıklamalar peş peşe geldi.

İRAN YENİ NESİL FÜZELER GELİŞTİRİYOR

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesinin (CTP) 24 Kasım tarihli raporuna göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, mevcut balistik füze kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. İran'ın yeni nesil füzelerle hava savunma sistemleri tarafından vurulma ihtimalini azaltmayı ve isabet oranını artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

SERİ ÜRETİM KAPASİTESİ BELİRSİZ

İran'ın mevcut askeri sanayi altyapısından yararlanarak yeni füze modelleri üretebileceği değerlendiriliyor. Ancak ABD ve İsrail'in 2026 yılının ilkbahar aylarında İran'ın askeri tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ülkenin füze stoklarının ve seri üretim kapasitesinin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor. Yeni modellerin sahada kullanılıp kullanılmadığı da bağımsız olarak doğrulanmış değil.

YER ALTI FÜZE TESİSLERİNİ SERGİLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kısa süre önce kamuoyuna yeni yer altı askeri tesislerinin görüntülerini servis etti. Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen askeri kapasitesini koruduğu mesajını vermeye çalışırken, tesislere ilişkin görüntülerin ne zaman kaydedildiği kesinlik kazanmadı.

2 BİN KİLOMETRELİK MENZİL SINIRINI KALDIRDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada ülkenin balistik füzelerine yönelik kendi belirlediği 2 bin kilometrelik menzil sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Muhibbi, bu sınırı aşan yeni füzelerin geliştirilip geliştirilmediğine veya envantere alınıp alınmadığına ilişkin kesin bilgi vermedi.

AVRUPA'YA KADAR UZANAN MENZİL İDDİASI

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ahmed Bahşayeş Erdestani ise 23 Kasım'da yaptığı açıklamada İran'ın füze menzilini 4 bin 500 kilometreye çıkardığını ileri sürdü. Tahran Belediyesine bağlı Hemşehri gazetesi de Avrupa'nın İran'ın füze menziline girdiğini savunan bir manşetle çıktı. Ancak İran'ın bu mesafedeki hedefleri güvenilir biçimde vurabildiğini gösteren bağımsız teknik kanıtlar henüz ortaya konulmadı.

ABD'NİN ABLUKASINI "SAVAŞ EYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, 24 Kasım'da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İranlı karar alıcılar tarafından bir savaş eylemi olarak değerlendirildiğini söyledi. Muhammedi, ablukanın sona erdirilmesi amacıyla askeri güç kullanılmasının meşru olacağını savundu.

"HAZIRLIKLAR HENÜZ TAMAMLANMADI"

Muhammedi, İran'ın son aylarda olası bir askeri müdahaleye yönelik hazırlıklar yaptığını ancak bu hazırlıkların henüz tamamlanmadığını belirtti. Açıklama, Tahran yönetiminde diplomatik girişimlerin yanı sıra askeri seçeneklerin de tartışıldığını ortaya koydu.

TAHRAN'DAN KARARLILIK MESAJI

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai de 24 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetiminin ve silahlı kuvvetlerinin ablukayı kırmakta kararlı olduğunu belirterek olası saldırılara karşılık verileceğini ifade etti. Rezai, ablukanın nasıl sona erdirileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

ABD'nin uyguladığı deniz ablukası İran'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ihracatını olumsuz etkilerken, ülkede enflasyon ve akaryakıt sıkıntısı da derinleşiyor. İran'ın güneyindeki bazı kentlerde kamyon şoförlerinin artan maliyetler nedeniyle 22 Kasım'da greve başladığı bildirildi. Ekonomik koşulların giderek ağırlaşması, ablukanın sona erdirilmesine yönelik tartışmaları da hızlandırdı.

TRUMP YENİ SALDIRI İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump da Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile anlaşmaya varılamaması halinde yeni yılın ardından saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi. Washington ile Tahran arasındaki gerilim devam ederken, İran'ın füze kapasitesine ilişkin açıklamaları ve ablukanın askeri yollarla kırılmasına yönelik tartışmalar, diplomatik çözüm arayışlarının önündeki belirsizliği artırıyor.