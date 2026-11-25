Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, karşılaşmanın hakemini sert dille eleştirdi.

"BU STATTA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Maçla ilgili değerlendirme yapan Unai Emery "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Devamlı pres yapıyorlar. İleride yoğun baskı uyguluyorlar. Taraftarları da çok fazla destek olup yardımcı oluyor. Bu statta oynamak kolay değil. İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık çünkü onları durdurduk. Top ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Onların hücumlarını engelledik." dedi.

"İKİNCİ YARIDA GALATASARAY'I DURDURAMADIK"

Sözlerine devam eden İspanyol hoca, "Hücumda eksik kaldık. Çok az ofansif aksiyonumuz oldu. Hücum anlamında bireysel ya da takım olarak pozisyon yaratamadık. İlk yarıda onları durdurduk ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Yine yeterli ofansif işler yapamadık." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 ŞANSIMIZ AZALDI"

İlk 8 hedeflerinin zorlaştığını belirten Emery, "Maç zordu ama onlar bir pozisyonda golü attı. İkinci yarıda dört kornerleri vardı ve bir gol attılar. Pek çok şey pozitifti. Şimdi geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu seviyede rekabet etmek istiyorsak bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bu maçı kaybetmek ilk 8 şansımızı azalttı. Bir sonraki maçlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Daha çok puana ihtiyacımız var. Hala pozitifim. İlk 8 şansımız olabilir ancak favori olma konumumuzu kaybettik." açıklamasında bulundu.

"HAKEMİN ADİL DAVRANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Alman hakem Daniel Siebert'i sert sözlerle eleştiren Emery "Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray gol attıktan sonra futbol oynamak imkansız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Hakemin bu konuda adil davrandığını düşünmüyorum. Hakem çok kötü bir maç yönetti." ifadelerini kullandı.