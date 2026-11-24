UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip, 90+2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90 DAKİKA BOYUNCA KİLİT AÇILMADI

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun tercih ederken, normal süre boyunca savunmalar hata yapmadı. Gol yollarında aradığını bulamayan ekiplerin mücadelesinde temponun yükseldiği son bölümler nefes kesti.

SON SÖZÜ BODO/GLIMT SÖYLEDİ

Karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanması beklenirken Bodo/Glimt, 90+2. dakikada geliştirdiği atakta Melayro Bogarde'nin kendi kalesine attığı golle ağları sarsarak kilidi kırdı. Kalan kısa sürede LASK Linz'in beraberlik çabaları sonuç vermeyince Norveç temsilcisi, kritik mücadeleden altın değerinde 3 puanla ayrılan taraf oldu ve 7 puana yükseldi. LASK Linz ise 6 puanda kaldı.