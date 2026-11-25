Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırı öncesinde sivillere bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrı yapılırken, Husiler de Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını hedef alacaklarını açıkladı.

YEMEN'İN EN KRİTİK LİMANI VURULDU

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na yönelik hava operasyonu gerçekleştirdi. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, limanda Husilerin askeri faaliyetlerinde kullandığı unsurların hedef alındığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İRAN SUÇLAMASI

Riyad yönetimi, Hudeyde Limanı'nın Husilere yönelik silah sevkiyatında kullanıldığını savunuyor. Suudi Arabistan, İran'dan gönderilen askeri malzemelerin yanı sıra İranlı askeri personelin de bölgedeki faaliyetlerde rol oynadığını ileri sürüyor. İranlı personelin limandaki varlığına ilişkin açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

SALDIRILAR LİMANLA SINIRLI KALMADI

Koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik de operasyonlar düzenlediği bildirildi. Husilere bağlı medya kuruluşları, başkent Sana'daki uluslararası havalimanı çevresinin de hedef alındığını duyurdu. Saldırıların neden olduğu hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A TEHDİT

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılara karşılık verileceğini belirterek Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını hedef alacaklarını açıkladı. Husiler, bölgedeki liman çalışanlarına ve uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerine de tahliye çağrısında bulundu.

RİYAD'IN FİNANS MERKEZİ DE HEDEF OLDU

Yemen'deki saldırılar sürerken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan finans merkezindeki gökdelenlerden biri de saldırıya uğradı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Husilerin gerçekleştirdiğini belirttiği saldırıda 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında Suudi Arabistan, Hindistan, Nepal ve Mısır vatandaşlarının bulunduğu bildirildi.

YEMEN İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Hudeyde Limanı, uzun yıllardır iç savaş ve ekonomik krizle mücadele eden Yemen'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin gıda, yakıt, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri tedarikinde kritik rol oynayan limanın faaliyetlerinin aksaması, milyonlarca Yemenlinin temel ihtiyaçlara erişimini tehlikeye atabilir.

Yemen Enformasyon Bakanı, 20 Kasım'daki saldırının ardından limanın faaliyetlerini sürdürdüğünü ve mal girişinin devam ettiğini açıklamıştı. Son saldırının ardından limanın güncel durumuna ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN UYARI

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki askeri gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, Kızıldeniz kıyısındaki Yemen limanlarının faaliyetlerini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yıllardır insani krizle mücadele eden ülkede ticari limanların zarar görmesinin siviller açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

ÇATIŞMALAR EKONOMİK HEDEFLERE SIÇRADI

Yemen'in dış dünyayla ticaretinde önemli rol oynayan Hudeyde Limanı ile Suudi Arabistan'ın finans merkezinin saldırılara hedef olması, taraflar arasındaki çatışmaların ekonomik altyapıya da sıçradığını gösterdi. Karşılıklı saldırılar bölgesel güvenliğin yanı sıra Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri de artırdı.