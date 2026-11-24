İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak "yasaklı bölgeye" giren 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurdu.

TAKİP SİSTEMLERİNİ KAPATIP YASAKLI BÖLGEYE GİRDİLER

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda sabah saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı bildirildi.

Gemilerin, İran'ın izin vermediği bölgeye takip sistemlerini devre dışı bırakarak girdikleri ve deniz mayınlarına çarpmaları sonucunda alev aldıkları aktarıldı.

"BOĞAZ ASLA AÇILMAYACAK"

Ordu açıklamasında, İran'ın hedefleri ve talepleri karşılanana kadar Hürmüz Boğazı'nın asla açılmayacağı ve gemi sahiplerinin boğazdan "güvenli geçiş" için Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon kurmalarının gerektiği belirtildi.