İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalıştığını öne sürdüğü iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı. Gemilerin seyir sistemlerini kapattığı ileri sürülürken, Tahran yönetimi bölgeden geçiş yapmak isteyen gemilerin mürettebatına ABD'nin verdiği güvencelere ilişkin uyarıda bulundu.

İKİ PETROL TANKERİNİN HAREKETSİZ KALDIĞI AÇIKLANDI

İran devlet televizyonunda yayımlanan 24 Kasım tarihli açıklamada, iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran tarafından yasaklı ilan edilen bölgeye girdiği belirtildi. Tankerlerin deniz mayınlarına çarpmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle hareket edemez hale geldiği öne sürüldü.

İRAN'DAN GEMİ ŞİRKETLERİNE UYARI

İranlı askeri yetkililer, petrol tankerlerinin sahiplerine ve uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda uyarıda bulundu. İran, gemilerin güvenli geçiş için kendi silahlı kuvvetleriyle koordinasyon kurması gerektiğini bildirdi.

ABD'YE AÇIK MESAJ

İran yönetimi, ABD'nin ticari gemilere yönelik güvenlik taahhütlerinin deniz mayınlarına karşı koruma sağlayamayacağını belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin askeri desteğinin benzer olayları önleyemediğini savunmuştu.

BÖLGEDE TANKERLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI

Uluslararası deniz güvenliği birimlerinin 22 Kasım tarihli raporuna göre, 16 Kasım'dan itibaren Hürmüz Boğazı'nda yedi petrol tankeri saldırıya uğradı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi de Umman açıklarında ticari gemilere yönelik saldırılar bildirirken, İran'ın mayınlara ilişkin açıklamalarının bağımsız makamlar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

DÜNYA PETROL TİCARETİNİN KRİTİK NOKTASI

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından stratejik önem taşıyor. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda artan güvenlik sorunları, uluslararası enerji sevkiyatına ilişkin endişeleri derinleştiriyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine kısıtlamalar getirmişti. Washington ile Tahran arasında haziran ayında imzalanan mutabakatın uygulanması ise boğazdaki seyrüsefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı.