UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol devi Real Madrid, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk etti. Mücadeleden 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılan eflatun-beyazlılarda geceye damgasını vuran isim, yaptığı 2 şık asistle milli futbolcumuz Arda Güler oldu.

İLK YARIYI PSV ÜSTÜN TAMAMLADI

Santiago Bernabeu'da oynanan ve yüksek tempoya sahne olan karşılaşmada PSV, 32. dakikada Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı.

ARDA GÜLER'DEN GECEYE DAMGA VURAN PERFORMANS

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, Arda Güler'in şık asistinde Valverde'nin golüyle skoru 1-1 yaptı. Baskısını artıran İspanyol devi, 60. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Arda, şık bir asist daha yaparak Mbappe'ye golünü attırdı ve skor 3-1 oldu. Mücadelenin 84. dakikasında bir gol daha atan Mbappe skoru 4-1'e getirdi. Maçta son sözü Vinicius Junior söyledi. Brezilyalı oyuncu, 87. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti.

REAL MADRİD'DEN 5'TE 5

Bu sonuçla birlikte 5'te 5 yapan Real Madrid, 15 puana yükselmeyi başardı. Hollanda ekibi PSV ise bu mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı.