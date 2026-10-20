İzmir Bornova\'da bir eve operasyon düzenlendi, 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Bornova'da bir eve operasyon düzenlendi, 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki ikamete 20 Ekim 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Aramada 3 bin 650 uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 hassas terazi ve 616 bin 900 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir ikamette yaptığı aramada binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir ikamete 20 Ekim günü saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 616 bin 900 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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