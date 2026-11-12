Bornova\'da depo ve araçta 17 milyon 712 bin makaron bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Bornova'da depo ve araçta 17 milyon 712 bin makaron bulundu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde bir depo ve araçta yapılan aramada 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Bornova'da çok sayıda makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bir depo ile araçta yapılan aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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