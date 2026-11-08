İzmir Bornova\'da araçta 5 kilo 750 gram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir araçta 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bornova ilçesinde belirlenen bir aracı takibe aldı. Ekiplerin durdurduğu araçta yaptığı aramada 5 kilo 750 gram kokain maddesi bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.