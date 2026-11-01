Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı - Son Dakika
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Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı

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Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı
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Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, İzmir’in Bornova ilçesindeki evinde, Türk Ceza Kanunu’nun “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 217/A maddesi kapsamında gözaltına alındı. Uzun, gözaltı öncesinde sosyal medya hesabından “Gözaltına alınıyorum” paylaşımı yaptı. Avukatı Kaan Bayramzade, evde yapılan aramanın savcılık kararıyla gerçekleştirildiğini ve dijital materyallere el konulduğunu açıkladı.

İzmir’de Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosya içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

“GÖZALTINA ALINIYORUM”

Yiğit Uzun, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Uzun, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından “Gözaltına alınıyorum” ifadelerini paylaştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Uzun’un avukatı Kaan Bayramzade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin Bornova’daki evinde gözaltına alındığını belirtti. Evde yapılan aramanın savcılığın “gecikmesinde sakınca bulunan hal” gerekçesiyle verdiği kararla gerçekleştirildiğini aktaran Bayramzade, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimizin konutunda bugün yapılan aramaya tarafımızca müdafi sıfatıyla iştirak edilmiştir. Arama, yalnızca Cumhuriyet Savcılığının ‘gecikmesinde sakınca bulunan hal’ gerekçesiyle verdiği kararla gerçekleştirilmiş ve dijital materyallere CMK m. 134 kapsamında el konulmuştur. İşlemlere ilişkin itiraz ve çekincelerimiz, müvekkilimizin ifadesi sırasında kayda geçirilecektir.”

“TÜM KANUNİ YOLLARA BAŞVURULACAK”

Hakim onayı sürecini yakından takip edeceklerini vurgulayan Bayramzade, “Hukuka aykırı her işleme karşı tüm kanuni yollara başvurulacaktır. Soruşturmanın gizliliği gereği henüz dosya içeriğine ilişkin açıklama yapılamayacaktır” dedi.

Kaynak: ANKA
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