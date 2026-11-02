İzmir Bornova'da denetimde 3 ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da denetimde 3 ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Bornova\'da denetimde 3 ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bornova ilçesindeki otogarda yapılan denetimde bir şüphelinin sırt çantasında üç ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetin narkotik, istihbarat ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla denetimde yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki otogarda düzenlenen operasyonda, bir şüpheli şahsın sırt çantasında üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince suç unsurlarının önlenmesine yönelik ortak çalışmalar yürütüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında otogarda denetim gerçekleştiren ekipler, bir şüpheli şahsın çantasında arama yaptı. Yapılan aramada üç tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan S.B. (44) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikBornovaGüncelİzmirSon Dakika

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