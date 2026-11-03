Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Korece teşekkürü damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye düzenlediği diplomatik ziyaretin ardından Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de küresel barışa bağlı olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür ederek tamamladı. Erdoğan'ın bu teşekkürü salondakileri tebessüm ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüşmesine ilişkin, "Bugün de birçok konudaki işbirliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımlar ele aldık" dedi.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, "Güney Kore ile geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük." ifadesini kullandı.

"GÖRÜŞLERİMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖRTÜŞÜYOR"

"Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Görüşmede, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, HALKIMIZIN GÖNLÜNDE KAN KARDEŞİMİZDİR"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da konuşmasında, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir.” dedi.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık.” İfadesini kullanan Lee, "(Türkiye ile) Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık.” şeklinde konuştu