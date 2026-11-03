Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore\'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl aradan sonra gerçekleşen Güney Kore ziyaretinde Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüştü. Görüşmelerin ardından 4 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee "Türkiye'deki nükleer santral için iş birliği zaptı imzaladık" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hedefinin toplam 15 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seul ziyaretinde imzalanan yeni anlaşmalarla genişledi. Anlaşmalar arasında nükleer güç projesinin finansmanına ilişkin mutabakat zaptı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

LİDERLERİN HUZURUNDA 4 ANLAŞMA

Seul’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdoğan ile Lee arasında önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda düzenlenen törende 4 anlaşma imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

NÜKLEER GÜÇ PROJESİNE FİNANSMAN ZAPTI

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasında “Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Zapta Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

ENERJİ VE MADENCİLİKTE 2 ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan ile “Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı. Bayraktar ayrıca Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-kwan ile “Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”na imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

BİLİM VE TEKNOLOJİDE İŞ BİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki “Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

“KAN KARDEŞLİĞİNE DÖNÜŞEN İLİŞKİLERİMİZ”

İmza töreninin ardından Lee ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Kore Savaşı’na atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore’nin bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyir izlemesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Lee’yi Kasım 2025'te ve geçen temmuz ayında Türkiye’de ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerin stratejik ortaklığa önemli katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Ekonomik ve ticari ilişkilerin görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında olduğunu belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde, evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre güncellenmesi konusunda da çalışma yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, Türkiye’de 400'den fazla Koreli firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Koreli firmalarla Türkiye’nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

NÜKLEER ENERJİ VE MADENCİLİK GÜNDEMDE

Görüşmelerin bir diğer önemli başlığının nükleer enerji ve madencilik olduğunu belirten Erdoğan, Kasım 2025'te Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kore Elektrik Şirketi (KEPCO) arasında imzalanan mutabakat zaptının iş birliği için önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, bugün enerji bakanlıkları arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliğini daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil birçok ileri teknoloji alanında Kore ile iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, savunma sanayiine de değindi. Erdoğan, Lee ile görüşmesinde Fırtına obüsü ve Altay tankı gibi ortak projelerin sayısının artırılması gerektiğine işaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 70. YILI

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü için gelecek yıl özel etkinlikler planladıklarını belirten Erdoğan, uluslararası meselelerdeki görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi. Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı desteklediklerini ifade eden Erdoğan, BM, MIKTA ve G20 gibi çok taraflı platformlarda iş birliğini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

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Recep Tayyip ErdoğanNükleer SantralGüney KoreTürkiyeGüncelSon Dakika

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