8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
8 yıl sonra Seul\'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
8 yıl sonra Seul\'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra resmi ziyaret gerçekleştirdiği Güney Kore'de törenle karşılandı. Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreninde Güney Kore ordusu özel bir gösteri sundu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında kritik görüşmeler yapılması ve çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

GÜNEY KORE ORDUSUNDAN ÖZEL GÖSTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Güney Kore ordusu tarafından gösteri sunuldu.

8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmesi ve çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Recep Tayyip ErdoğanGüney KoreGüncelGündemSeulSon Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
ABD’nin İran’a saldırısı piyasaları vurdu Petrol fırladı ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
10:51
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah’a Türk vatandaşlığı sürprizi
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:53
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
09:31
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:04:38. #.0.2#
SON DAKİKA: 8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android