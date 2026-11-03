Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın - Son Dakika
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Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

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Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
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Bir ilkokulun WhatsApp veli grubunda numarasını aldığı kadın veliye mesaj atan evli erkeğin "Okul toplantısında sizden etkilendim, bir kahve içelim" teklifine evli kadının onay vererek "Çocukları okula bıraktıktan sonra görüşelim" yanıtını vermesiyle yaşanan skandala tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir ilkokul sınıfının WhatsApp veli grubundan numara alınarak başlatıldığı anlaşılan mesajlaşma görselleri kısa sürede gündem oldu. Evli olduklarını belirten iki velinin okul toplantısında başlayan tanışıklığı, özel mesaj yoluyla buluşma randevusuna dönüştü.

"GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA GÖZLERİMİ SİZDEN ALAMADIM"

Görsellerde yer alan diyaloglara göre; kendisini "3/D sınıfından Deniz'in babası Emre" olarak tanıtan veli, aynı sınıftaki bir kadın veliye özelden mesaj atarak okul toplantısında kendisinden etkilendiğini ve bir kahve içmek istediğini ifade etti. Kadın velinin evli olduğunu belirtmesi üzerine ısrarını sürdüren erkek veli, kendisinin de evli olduğunu ve "ufak bir kaçamağın heyecanlı olacağını" savundu.

"ÇOCUKLARI OKULA BIRAKTIKTAN SONRA KAHVE İÇELİM"

Mesajlaşmanın devamında kadın velinin "Böyle kaçamaklar insanı yoruyor" diyerek durumu sorgulamasına karşın erkek veli iltifatlarla teklifini yineledi. Bunun üzerine kadın veli teklifi kabul ederek, "Çocukları okula bıraktıktan sonra bir kahve içelim. Bu arada konuşmayı silmeyi unutmayın, eşiniz görmesin" yanıtını verdi. Mesajlaşma, erkeğin telefonunun şifreli olduğunu ve yazışmaları sileceğini belirtmesiyle sona erdi.

Sosyal medya kullanıcıları, veli gruplarının amacının dışına çıkarılarak bu tür diyaloglara sahne olmasına tepki gösterdi.

İşte ikili arasındaki o diyalog; 

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
GüncelSon Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Serhat ÇINAR Serhat ÇINAR:
    Bu ve buna benzer kurgu hikayeleri twetter'da bir hesap paylaşıyor, haberlernoktakom da bunu gerçek diyerek sitesinde paylaşıyor. 22 0 Yanıtla
    Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Serhat, aynen öyle, ne yapsın? Burası da kurgu haberler üzerinden geçiniyor, herkes bir şekilde yolunu bulmuş… 3 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    EDITÖR KARDEŠ! böyle saçmasapan REAL OLMAYAN yapay zeka yazišmalarini gerçekmiš gibi yayınlayarak millete kakalamaya çališman tam bi hadsizlik !!!! 1 0
  • Muhammet N.N Muhammet N.N:
    x te milyon tane kurgu yazışma var. salak haber sitesi de gerçek gibi haber yapıyor. 9 0 Yanıtla
  • Alp ARSLAN Alp ARSLAN:
    Haberi yapan güzel kardeşim. bu haberin haber değeri nedir. Olay nerde gerçekleşmiş. Kim bu yazışmaları paylaşmış. Hepsi de masa başında uydurulmuş haber. Toplumu yozlaştırdınız 4 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sonuç sonra ya Eko nun yanına yada Musti ile bilardo oynamaya girersiniz 2 1 Yanıtla
  • KARACA KARACA:
    Baştan sona kurgu.., Kadın ifşa etmemiş erkek etmemiş yakalayan olmamış nasıl oluyor.. 2 0 Yanıtla
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    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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