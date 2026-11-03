Demet Akalın\'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, birlikteliklerinin 15'inci yılını özel bir organizasyonla kutladı. Magazin dünyasının tanınan çiftlerinden olan ikili, kutlama öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin gazetecilerle sohbeti sırasında yöneltilen ikinci çocuk sorusu ise renkli anlara sahne oldu.

15'İNCİ YILLARINI KUTLADILAR

54 yaşındaki Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, birlikteliklerinde 15 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Özel günleri için kutlama düzenleyen çift, organizasyon öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR GOOGLE'LA İSTERSEN"

Gazetecilerden biri Demet Akalın'a, "Hira'ya kardeş için çocuk düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Beklenmedik soru karşısında esprili bir yanıt veren ünlü şarkıcı, "Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen." ifadelerini kullandı.

Akalın'ın yaşına gönderme yaparak verdiği yanıt, kutlama öncesindeki sohbetin en dikkat çeken anlarından biri oldu.