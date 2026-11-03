Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Serhat Ardahanspor, içinde bulunduğu derin mali darboğazı ve sahipsizlik algısını aşmak adına radikal bir hamleye imza atıyor. Bordo-Mavili ekibin Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, Yeşilçam ve Türk pop müziğinin ünlü ismi Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı teklif etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

"TEK KURTULUŞUMUZ HÜLYA AVŞAR"

Yönetim kurulu olarak ortak karar aldıklarını belirten Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, kulübün geleceği için güçlü bir kadın eline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sanatçının marka değerine ve spora olan tutkusuna dikkat çeken Karakaya, şu ifadeleri kullandı: "Serhat Ardahanspor’a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema ve müzik dünyasındaki başarılarıyla yıllardır Türkiye’nin gururu olan hemşerimiz Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bu karar, mali krizle mücadele eden takımımızın geleceği ve marka değeri açısından hayati bir önem taşıyor."

"TAKIMIN YOK OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ardahanlı iş insanlarının ve kentin önde gelen isimlerinin kulübe yeterli desteği vermemesinden dert yanan Karakaya, "Maalesef bugüne kadar Ardahanlı iş insanlarımızdan beklediğimiz desteği göremedik. Ancak Serhat Ardahanspor bu kentin en önemli markasıdır. Takımımızın yok olmasına seyirci kalmayacağız" dedi.

TEKLİFİ YÜZ YÜZE İLETECEKLER

Karakaya, memleketinin kulübüne sahip çıkması için Hülya Avşar'a çağrıda bulunarak teklifin önümüzdeki günlerde yüz yüze iletileceğini kaydetti. Bordo-mavili taraftarlar ise Avşar Kızı'ndan gelecek yanıtı merakla beklemeye başladı.