İzmir\'deki uyuşturucu operasyonunda 42 kilogram pregabalin, 6 bin 900 hap bulundu

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 42 kilogram pregabalin, 6 bin 900 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova'da meydana gelen kasten silahla yaralama olayına ilişkin çalışma yaptı. Çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konak ve Bornova'da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 42 kilogram pregabalin, 6 bin 900 sentetik hap, 9 fişek ile çok sayıda boş kapsül, ilaç kutusu ve kapsül doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yaralama olayın şüphelisi M.Ö. (19) ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.A. (33) ve S.C. (21) yakalandı.